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Поправки в Конституцию 32 минуты назад

2 марта 202016:40

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

Global Look Press

В Государственную думу поступили поправки, сделанные Владимиром Путиным, ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции страны, рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Поправки занимают 24 страницы, пишет агентство РИА Новости. Они должны быть очень интересны журналистам, отметил председатель. Некоторые из предложений были озвучены на встрече Владимира Путина с инициативной группой.

Президентский законопроект об изменениях в Конституции поступил в Государственную думу в январе 2020 года, сразу после Послания Федеральному Собранию. Второе чтение документа запланировано на 10 марта, а общероссийское голосование по изменениям в Конституции намечено на 22 апреля.

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