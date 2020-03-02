2 марта 202016:26

Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

Twitter

Филиппинские полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину, взявшего в заложники порядка 30 сотрудников торгового центра V-Mall в Маниле, сообщает CNN Philippines. В наручники его заковали во время общения с прессой, после того, как все люди были освобождены. Этот момент сняли на видео.

 

Злоумышленником оказался бывший охранник ТЦ Арчи Парай, которого недавно уволили со службы, по его мнению, незаслуженно. Захват заложников и стал его местью руководству комплекса: в первой половине дня он открыл огонь в торговом зале, ранив одного посетителя, после чего пленил почти 30 человек, с которыми заперся на верхнем этаже.

Переговоры с преступником длились девять часов, в конце концов полицейские согласились предоставить захватчику возможность поговорить с бывшими коллегами и выступить перед прессой. Руководство ЧОП, где ранее работал Парай, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку, а выступление перед камерами оказалось коротким — как только злоумышленник отвлекся на вопрос от журналиста, его скрутили.

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