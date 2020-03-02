2 марта 202016:48

Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

province.ru

Сотрудники Управления на транспорте МВД России отказались возбуждать дело по факту гибели двух животных на рейсе "Аэрофлота".

Профессиональный зоокурьер Максим Чумаченко рассказал РБК о сложившейся ситуации. По его словам, в ведомстве считают, что переноски получили незначительные повреждения из-за ветра. При этом мужчина отметил, что за все время с ним якобы не смог связаться полицейский, занимающийся расследованием произошедшего. По словам Чумаченко, все его контакты в отказном материале указаны правильно. Кроме того, хозяин пострадавших животных утверждает, что к делу не приобщены все материалы по гибели.

В настоящее время Максим Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и другие ведомства. Он намерен установить причастных к смерти животных.


О вопиющем инциденте в Шереметьеве стало известно в январе текущего года. Мужчина летел из Нью-Йорка в Москву с несколькими породистыми кошками. Две были с ним в салоне, две — в багажном отсеке, а еще одна летела другим лайнером с пересадкой в Болгарии. В столичном аэропорту Чумаченко выдали деформированные контейнеры с животными. От полученных травм кошки скончались. Кот, находившийся в багажном отсеке, получил обморожение.

В "Аэрофлоте" отметили, что искренне сожалеют о случившемся. По данным компании, инцидент находится в зоне ответственности "Шереметьево-Хендинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов авиаперевозчика.

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