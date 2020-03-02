Мосбиржа начинает тестирование вечерних торгов акциями

Московская биржа со 2 марта начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Полноценные торги с 19:00 до 23:50 мск планируется начать в конце мая 2020 года, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Вечерняя сессия увеличит оборот биржи, комиссионные доходы и ее прибыль. Инвесторы получат дополнительные варианты для торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, международными площадками.

На первом этапе на вечерних торгах будут доступны 25 самых ликвидных акций из индекса Мосбиржи, а до конца года к ним добавятся остальные акции из индекса Мосбиржи (39 акций).

В вечернее время торги запланированы в основном режиме Т+2, переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Из вечерней сессии исключены операции репо.

По данным биржи, более 100 тысяч клиентов ежедневно заключают сделки с акциями на Мосбирже. Доля частных инвесторов в совокупном объеме биржевых торгов акциями выросла в январе 2020 года до 44% с 36% в 2019 году.