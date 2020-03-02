Великобритания может отказаться от торговых переговоров с ЕС и США

Великобритания готова отказаться от торговых переговоров с США и ЕС, если власти не смогут согласиться с тем, что предлагается сторонами, заявила министр международной торговли Британии Элизабет Трасс, передает Sky News.

Сегодня министры должны решить, какие вопросы будут обсуждаться во время переговоров о торговом соглашении между Великобританией и США, сами переговоры должны начаться в этом месяце.

184-страничный документ, опубликованный британским Министерством внешней торговли, также содержит заявление, что торговая сделка с США может увеличить ВВП Великобритании в долгосрочной перспективе на 0,07–0,16% (от 1,6 до 3,4 миллиарда фунтов стерлингов).

Ранее правительство рассчитывало, что экономика будет на 7,6% меньше, если Великобритания выйдет из состава ЕС без сделки, и примерно на 4,9% меньше по предпочтительному соглашению в "канадском стиле", которое ранее предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Анализ правительства также показывает, что соглашение между США и Великобританией увеличит объем торговли между странами на 15,3 миллиарда фунтов стерлингов и увеличит заработную плату британских рабочих на 1,8 миллиарда фунтов стерлингов.

В понедельник также должен состояться первый раунд торговых переговоров между Великобританией и переговорными группами ЕС в Брюсселе после выхода Великобритании из блока в январе и вступления в 11-месячный переходный период после Brexit.

Правительство было предупреждено, что перед "параллельным торговым переговорами" ему предстоит сделать "серьезный выбор" между соблюдением правил Евросоюза или США.