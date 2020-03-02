2 марта 202016:41 Юлия Воробьёва

Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

Многим пациентам, имеющим проблемы со сном, приходится полагаться на медицинские препараты, чтобы организм получал необходимый отдых.

Однако исследователи из Университета Мёрдока в Австралии уверены: существует не менее эффективная натуральная альтернатива снотворному. Это добавка, содержащая экстракт шафрана.

В своём предыдущем исследовании команда выяснила, что антидепрессанты для лечения лёгкой и умеренной депрессии работают лучше в содружестве с такой растительной добавкой. При этом оказалось, что пряность также способствует улучшению сна.

В ходе новой работы специалисты должны были подтвердить или опровергнуть выявленный эффект.

В исследовании приняли участие 63 добровольца в возрасте от 18 до 70 лет, которые имели проблемы со сном по крайней мере в течение месяца.

Уточняется, что все участники были физически здоровы, у них не было депрессии и они не принимали препаратов (помимо противозачаточных таблеток) в течение как минимум четырёх недель до начала испытания.

В рамках эксперимента одна группа участников два раза в день на протяжении 28 дней получала экстракт шафрана в дозировке 14 миллиграммов. Это было запатентованное средство под названием Affron.

Вторая группа получала плацебо. При этом никто из участников не знал, в какую именно группу был зачислен.

Добровольцы регулярно заполняли опросники, в которых отчитывались о нарушениях сна и происходящих изменениях.

Участники из экспериментальной группы сообщили, что добавка значительно улучшила качество их сна. Причём положительный эффект был заметен уже в первые семь дней приёма.

Никаких побочных эффектов в ходе испытания выявлено не было, добавляют авторы работы.

Впрочем, пока специалисты не советуют людям, испытывающим какие-либо проблемы со сном или страдающим от бессонницы, назначать самим себе экстракт шафрана.

Во-первых, принцип действия известной пряности на организм остаётся неясным. Во-вторых, потребуются более масштабные исследования, чтобы оценить долгосрочные эффекты от употребления растительной добавки и рассчитать дозировку и длительность приёма для пациентов с различными нарушениями сна.

Кстати, на проверке полученных результатов настаивают и сами авторы статьи, представленной в издании Journal of Clinical Sleep Medicine. Дело в том, что финансировала эту работу компания Pharmactive Biotech Products — производитель того самого средства Affron, которое получала экспериментальная группа участников. Об этом сообщает ресурс New Atlas.

Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о пряностях и приправах, которые помогают похудеть, улучшить память и настроение, предотвратить желудочный грипп и даже победить рак головного мозга.

Текст: Вести.Наука

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