Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

По итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в октябре застрелил восьмерых человек в воинской части в Забайкальском крае, признали вменяемым.

Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников со ссылкой на одного из членов комитета, который посетил СИЗО "Бутырка".

По его словам, Шамсутдинов уже этапирован в Читу.

Адвокат Руслан Нагиев, со своей стороны, подтвердил, что Рамиль этапирован в Читу. Однако информации о результатах экспертизы у него нет.

"Следователь их не получал. Соответственно, сторона защиты тоже", — отметил адвокат.

Стрельбу по сослуживцам солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл 25 октября 2019 года. Восемь военнослужащих были убиты, двое ранены.

В Минобороны тогда заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, которые не были связаны с прохождением службы.

В конце декабря по факту неуставных отношений в этой части было возбуждено уголовное дело. Шамсутдинов и еще несколько солдат были признаны потерпевшими.