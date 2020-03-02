Тема:

Ну-ка, все вместе! 44 минуты назад

2 марта 202017:25

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

vk.com

В музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" 20-летний Эрик Ахметов из Стерлитамака исполнил песню Олега Газманова "Мама". По словам молодого человека, он выбрал данную композицию неспроста. Мама Эрика мечтала его увидеть на большом экране, но этому было не суждено сбыться — в 2019 году женщины не стало.

Олег Газманов прокомментировал трогательное исполнение его песни, во время которого большая часть участников жюри не могли сдержать слез. По словам заслуженного артиста, композицию он сочинил, когда его мама тяжело заболела и не могла вставать. Газманов рассказал, что в тот период у него было много съемок, он смотрел в камеру и думал о том, что самый близкий человек его увидит. "Мне как-то было легче, ей тоже", — отметил певец. К сожалению, песню "Мама" Зинаида Абрамовна так и не дождалась.

Олег Газманов поделился, что теперь, когда исполняет эту композицию, думает о том, что где-то там, в вышине, в продолжении дней его мама как-то чувствует — он поет сочиненную песню для нее и о ней.

Газманов понимает, как сложно и трудно было петь "Маму" парню, который недавно потерял самого близкого человека. При этом певец отметил — он рад, что у парня все получилось: "Это видно по реакции тех, кто его слушал и смотрел". Вместе с тем "радостно, что песня живет и проживает такие эмоции", — поделился он.


Смотрите новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!" в воскресенье, 8 марта, в 18:00, на телеканале "Россия 1". Выступления участников оценивает звездное жюри, во главе которого Сергей Лазарев.

Ранее по теме

Сейчас

16:53

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

16:44

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

16:36

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

16:26

Мужчина отпустил заложников в Маниле после извинений руководства ТЦ

16:18

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

14:18

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

13:25

Осужденный в США летчик Ярошенко начал получать медпомощь

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

1 час назад
Опубликован последний разговор погибшего в бане супруга блогерши с продавцом сухого льда

Опубликован последний разговор погибшего в бане супруга блогерши с продавцом сухого льда

41 минута назад
Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

1 час назад
Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

55 минут назад
Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

1 час назад
Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

3 часа назад
Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

28 минут назад
Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

25 минут назад
За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

1 час назад
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

3 часа назад
Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

5 часов назад
Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

17 часов назад
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

21 час назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

39 минут назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

2 часа назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

3 часа назад
"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

6 часов назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

9 часов назад
Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

22 минуты назад
Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

1 час назад
Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

1 час назад
Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

1 час назад
Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

1 час назад
В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

2 часа назад
Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

2 часа назад
Обнаружен первый внеземной белок

Обнаружен первый внеземной белок

2 часа назад
СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

2 часа назад
На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

2 часа назад
Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

2 часа назад
Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

3 часа назад
К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

3 часа назад
Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

3 часа назад
Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

3 часа назад
Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

3 часа назад
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

3 часа назад
Вдова Стива Джобса оставит детей без миллиардов отца

Вдова Стива Джобса оставит детей без миллиардов отца

4 часа назад
Осужденный в США летчик Ярошенко начал получать медпомощь

Осужденный в США летчик Ярошенко начал получать медпомощь

4 часа назад
Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

4 часа назад
Почему новый коронавирус - это очень серьезно

Почему новый коронавирус - это очень серьезно

4 часа назад
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

4 часа назад
Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

4 часа назад
На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

4 часа назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

5 часов назад
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

5 часов назад
Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

5 часов назад
Южа: столица деревянного кружева

Южа: столица деревянного кружева

5 часов назад
Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

5 часов назад
Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

5 часов назад
Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

7 часов назад
Банная трагедия: участники вечеринки у Андрея Малахова 2 марта на канале "Россия"

Банная трагедия: участники вечеринки у Андрея Малахова 2 марта на канале "Россия"

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку