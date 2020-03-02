Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

Министерство спорта РФ приняло решение восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Ранее она была приостановлена из-за дела легкоатлета Данилы Лысенко. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Принято решение о возобновлении аккредитации ВФЛА. Надеемся, что новое руководство организации будет активно сотрудничать с министерством спорта по восстановлению отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций", – цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что 31 января государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена из-за проблем с допингом в российской легкой атлетике.