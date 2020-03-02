Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

Депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович запел песню "Священная война" на заседании глав фракций в Верховной раде. Таким образом политик пытался привлечь внимание к возрождению фашизма на Украине: отказ от празднования Дня Победы и появление среди памятных дат дней рождения нацистов и военных преступников, сообщает телеканал "Россия 24".



Уточняется, что сначала Рабинович пытался устроить "музыкальную паузу" и включить песню "Священная война" на телефоне, однако спикер Рады Дмитрий Разумков отказал. Тогда оппозиционер пропел две строчки из песни: "С фашистской силой темною, с проклятою ордой".

Напомним, Верховная рада Украины разрешила торжественные похороны последнего дивизионника подразделения СС "Галичина" Михаила Мулика. Кроме того, правительство страны выделило деньги на чествование известных нацистов: Андрея Мельника и Ивана Липы.