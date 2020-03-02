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Трагедия на банной вечеринке 57 минут назад

2 марта 202018:45

Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

В "Прямом эфире" у Андрея Малахова чудом выжившие блогеры — участники вечеринки с сухим льдом в московском банном комплексе — рассказали страшные подробности трагедии.

Она произошла, когда компания из 18 человек отмечала 29-й день рождения аптечного блогера Екатерины Диденко.

Ее муж Валентин Диденко принес десятки килограммов сухого льда, который используется для создания спецэффектов.

Из-за реакции, которая произошла при его контакте с хлорированной водой, над компанией образовалось облако смертельного газа.

Три человека – муж именинницы и двое друзей – погибли, еще несколько человек получили химические ожоги дыхательных путей.

Чудом выживший участник вечеринки Андрей Бойко, девушка которого Наталья Монакова погибла на вечеринке, со слезами на глазах рассказывает, как сначала выступали фокусники, а затем Валентин пригласил всех в баню, пообещав сюрприз.

Никто не ожидал, чем он закончится.

"Когда ребята начали выпрыгивать из бассейна в судорогах, то стало понятно, что это не розыгрыш и не шутка", – вспоминает Бойко.

Блогер рассказывает, как прыгнул в бассейн за своей девушкой, но не нашел ее, и сам начал отключаться. Лишь с большим трудом ему удалось выползти на бортик.

Еще один чудом выживший участник смертельной вечеринки – Вячеслав Звягин. Он первым прыгнул в бассейн с опасной жидкостью, а потом сутки пролежал в реанимации.

Звягин вспоминает, как выпрыгивая из опасного облака пытался сделать вдох, но не мог – воздуха не было совершенно.

Тогда он попытался прыгнуть выше, чтобы быть над паром этим, но не смог.

Погиб в этом смертельном облаке и Юрий Алферов — молодой человек блогера Елены Переверзевой. Поначалу, вспоминает она, все воспринимали происходящее, как представление в стиле "зомби-апокалипсиса".

Всего за несколько минут до трагедии блогер сняла видео для сториз, в котором в шутливой форме комментирует происходящее в бассейне.

"Он умер! Все, его нет больше!" – со смехом кричала блогер, снимая видео, когда в бассейн прыгнул супруг Екатерины Диденко Валентин.

Елена вспоминает, что когда поняла масштаб трагедии, то стала кричать – просить вызвать скорую.

При этом выжившие участники вечеринки утверждают, что Валентин Диденко тщательно подготовился к "сюрпризу" с сухим льдом, раздав всем защитные костюмы.

Как выглядел муж Екатерины Диденко после прыжка в бассейн, оказавшегося смертельным для него и двоих друзей? О чем предупреждали Диденко при покупке сухого льда, и сколько он стоит?

Работали ли вытяжки в сауне на смертельной вечеринке? О чем рассказывали в своих блогах участники этой вечеринки? И правда ли, что "аптечный блогер" купила свой красный диплом?

Все подробности трагедии в московской сауне – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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