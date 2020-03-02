ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже правительству акций Сбербанка, а также срок передачи прав требований к "ВЭБ.РФ" и Сбербанку с 1 июня на 1 декабря, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По законопроекту, ЦБ обязан перечислить деньги в бюджет до 1 июня. На мировых фондовых ранках царит паника, и ЦБ предлагает отложить срок до 1 декабря, чтобы получить больше возможностей для защиты интересов бюджета, отметила Юдаева, сообщает "Интерфакс".

ЦБ и Минфин определили условия сделки по покупке правительством 50% + одной акции Сбербанка у ЦБ. Сделка пройдет в несколько этапов. Акции Сбербанка купят на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). Стоимость акций определят как шестимесячную среднюю цену акций Сбербанка на дату осуществления первого этапа сделки.

В 2020 г. ЦБ направит в бюджет 500 млрд руб. от сделки (350 млрд руб. деньгами и 150 млрд руб. в виде субординированного кредита Сбербанку), в 2021 г. — 650 млрд руб. (300 млрд руб. деньгами и 350 млрд руб. в виде суборда "ВЭБ.РФ"), в 2022 г. — 400 млрд руб., в 2023 г. — оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.

В законопроекте отмечено, что перечисление денег в бюджет осуществляют до 1 июня соответствующего финансового года.

Между тем аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин отметил, что стоимость сделки по продаже пакета акций Сбербанка не зафиксирована, не указан срок первого транша.

"Там хитрая формула: средняя цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу, когда будет первый подписан договор купли-продажи. Мы не знаем, в каком месяце будет подписан первый договор купли-продажи", — подчеркнул Саватюгин.

Учитывая скачки цен на мировых рынках, стоимость сделки может составить плюс-минус десятки миллиардов рублей, пояснил Саватюгин. К середине февраля стоимость составляла 2,67 трлн руб. Рынки падают, "эта цена может быть заметно ниже. Что будет дальше, мы не знаем", заключил Саватюгин.