2 марта 202017:23

Опубликован последний разговор погибшего в бане супруга блогерши с продавцом сухого льда

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Менеджер компании, торгующей сухим льдом, предупреждала супруга Instagra-блогера Екатерины Диденко об опасности его использования в закрытом помещении. Об этом свидетельствует обнародованная запись последнего разговора Валентина Диденко с представителем "Полюса холода".

 

"Дико, конечно, звучит, но вы знаете, что у вас могут быть ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда минус 77 градусов. Если у вас будут ожоги, мы ответственность нести не будем", — предупредила менеджер Лада.

В ответ 32-летний Валентин заявил, что знает о последствиях тесного контакта с сухим льдом. Из переписки с сотрудниками компании следует, что он был уведомлен о том, что помещение должно хорошо проветриваться, иначе у гостей праздника — а вечером 28 февраля в банном комплексе 18 человек отмечали 29-летие Екатерины Диденко — возникнет кислородное голодание. Мужчина признался, что даже прихватил с собой датчик уровня углекислоты, однако, судя по опубликованным ранее кадрам, не воспользовался им.

По предварительным данным, Валентин приобрел 60, а не 25 килограммов сухого льда, которые одномоментно оказались в бассейне. В итоге праздник обернулся трагедией: скончался сам Валентин и двое гостей, еще несколько человек оказались в больнице.

 

"Никакой химической реакции не было. Только физический процесс испарения углекислого газа под действием теплой воды. Углекислый газ без цвета и запаха. Почувствовать ничего было нельзя. Только включить голову и подумать, что вы и окружающие делаете", — пояснил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Михаил Нечаев.

Сама Екатерина, известная как "Аптечный Ревизорро", после трагедии успела поговорить с тремя психологами и теперь почти пришла в себя. Аудитория ее канала возросла на 400 тысяч человек.

Почему участники вечеринки не подумали, что использование сухого льда может быть опасно? Как сама Екатерина видит свою дальнейшую жизнь? Ответы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выйдет на телеканале "Россия 1" уже 2 марта.

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