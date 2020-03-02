Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

Актер Данила Козловский впервые стал отцом. Его супруга Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото с новорожденной дочерью.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", – написала Зуева.

В комментариях подписчики поздравили ее и супруга с пополнением.

Данила Козловский известен, в частности, главными ролями в фильмах "Легенда №17" и "Экипаж". Летом 2019 года он в качестве режиссера начал работу над картиной, посвященной катастрофе на Чернобыльской АЭС. Фильм должен выйти на экраны осенью 2020 года.