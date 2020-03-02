Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

Мобильное приложение "Яндекс.Такси" для Android и iOS начало показывать рейтинг пассажиров. Средний балл складывается из последних 40 оценок, которые водители могут анонимно выставить клиенту по окончании поездки. При этом недавние оценки имеют больше "веса", чем старые.

Пассажирский рейтинг существовал с 2018 года, однако его впервые начали показывать части пользователей только с февраля этого года. Узнать оценку можно в меню под именем или почтой, привязанной к аккаунтам в "Яндекс.Такси" и Uber.

У водителей пассажирский рейтинг не отображается и пока ни на что не влияет. Однако в будущем система позволит выявлять недобросовестных клиентов — например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или грубит, рассказали РБК в компании. А заказы пользователей, имеющих высокую оценку, могут стать приоритетным.

Пользователи восприняли рейтинговую систему "Яндекс.Такси" неоднозначно. Часть оказалась недовольна низкой оценкой, указав, что всегда стараются вести себя примерными пассажирами, не опаздывать и выбирать для водителя удобное место посадки.

В Яндекс.Такси можно посмотреть свой рейтинг пассажира. У меня 4,7. Я возмущена! А я 4 стяснялась поставить,если в машине воняет бомжами. Хм,интересно что я сделала? Не поддержала разговор? Не ответила на заигрывания? Нет, дайте угадаю — не села в машину через 1сек после приезда? - Блонди Де Виль ”””” (@chertovka00) March 1, 2020

Только что в твиттере узнала, что в Яндекс Такси есть рейтинг и у пассажира тоже

У меня 4.88 и я хз за что мне могут его занижать, но по моему единственные причины — маниакальность водил по поводу хлопанья дверьми и то что я в наушниках сижу всегда с лицом-кирпичом - Фасолина (@shalididi) March 2, 2020

В яндекс такси теперь показывают рейтинг пассажиров. Видимо таксистам не нравится, что я молчу pic.twitter.com/jUhl47JUu2 - Azat Yusupov (@TheBalabama) March 1, 2020

Мой рейтинг в Яндекс.такси — 4.98. КТО ТА МРАЗЬ ЧТО ПОСТАВИЛА МНЕ МЕНЬШЕ 5??? - злая ведьма Запада (@a_yatskina) March 1, 2020

Другие, напротив, удивились высокой оценке.

Жить нужно прожить так, чтоб водилы Яндекс.Такси ставили тебе максимальный рейтинг в приложении.



Пы.сы. Очень странно за такой рейтинг,обычно я езжу с детьми, коляской и торбами покупок...приходится отвлекать малых песенками чтоб они от жары и переутомления не орали всю дорогу. pic.twitter.com/2zDgxjzH6H - Дарья Легеза (@legezka) March 2, 2020

В Яндекс Такси добавили возможность смотреть свой рейтинг

Езжу несколько раз в неделю

Клево конечно, но странно, что никто за 40 поездок даже 4 не поставил pic.twitter.com/amOtirqSSH - Рейчис (@Reichis_) February 28, 2020