2 марта 202018:27

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке. Как сообщает источник ГТРК "Воронеж", речь идет о Сергее Колодяжном, возглавляющем Воронежский государственный технический университет (опорный вуз).

Утром ректора вызвали на допрос в Следственный комитет. Обыски прошли в его доме, а также в помещении ректората. Как передает "Коммерсант Черноземье", Колодяжного подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что речь идет о десятках миллионов рублей. Также расследование проводится и в отношении других сотрудников вуза.

Как известно, Сергей Колодяжный — депутат Воронежской облдумы. С его именем уже было связано несколько ЧП. В мае 2016 года сожгли две принадлежащие ему иномарки, а в августе 2018 — загородный дом, который полностью выгорел. Было возбуждено уголовное дело о покушении на его близких.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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