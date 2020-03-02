Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

Главный тренер национальной команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что сборная России не выступит на первом этапе Мировой серии, который пройдет в Париже. По словам наставницы россиянок, причиной пропуска соревнований является угроза распространения коронавируса в мире.

"Решили не рисковать и не лететь в Париж​​​. Здоровье спортсменок – прежде всего. Кроме того, не хотелось бы, чтобы кто-то оказался в карантине", – приводит слова Покровской РИА Новости.

Первый этап Мировой серии в Париже должен пройти с 6 по 8 марта.