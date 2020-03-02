Поправки в Конституцию: брак - это союз мужчины и женщины

В поправки к законопроекту об изменении Конституции России президент Владимир Путин предложил закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом рассказал спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам политика, российский лидер в последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста внес в Государственную Дума свои предложения, изложенные на 24 страницах. Петр Толстой отметил, что самым важным для него является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер говорил о том, что в Конституции необходимо прописать определение брака. По мнению Толстого, нужно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Владимир Путин ранее заявил, что пока он президент, в России не будет "родителя номер один и номер два".

В понедельник, 2 марта, в Госдуму поступили поправки, сделанные главой государства, ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции страны. Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что они должны быть очень интересны журналистам.