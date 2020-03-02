Убийце девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане, вынесли приговор

Максиму Гарееву, который виновен в убийстве 24-летней девушки-блогера Екатерины Семочкиной, вынесли приговор. Мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет. Соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

27 июля 2019 года в столичной квартире по улице Пырьева арендодатель нашел в одной из комнат тело девушки, упакованное в чемодан. На трупе присутствовали колото-резаные ранения в области грудной клетки.

Задержанный Максим Гареев признался, что нанес пострадавшей удары в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.



Убитая была эскортницей-содержанкой. Ее тело нашли в чемодане, с которым она собиралась лететь в Амстердам. В убийстве девушки также подозревали 52-летнего поклонника.

Максим Гареев утверждал, что пострадавшая неоднократно его оскорбляла, унижала сексуальные достоинства, принижала финансовые возможности.