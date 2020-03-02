Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

В этом месяце компания Apple, как ожидается, представит новый смартфон. Речь идет не об очередном флагмане, а условно "дешевой" модели — преемнице iPhone SE 2016 года. Самые достоверные и убедительные слухи о будущей новинке собрали Вести.Ru.

iPhone 9 2020: зачем он нужен

Мировые продажи айфонов падают — последние модели стали технически совершенны настолько, что у пользователей нет повода ежегодно переходить на новую модель. Этим объясняется сдвиг в стратегии Apple, которая с недавних пор направлена на развитие цифровых услуг, а не продажи самих устройств. Кроме того, многие покупатели просто не могут отдать за телефон свыше $1000 — а именно столько стоят старшие представители последней линейки iPhone 11.

Выпустив "недорогой" айфон, Apple сможет поддержать динамику продаж, привлечь больше подписчиков к цифровым сервисам вроде интернет-кинотеатра Apple TV+ или игр Apple Arcare, а также завоевать лояльную аудиторию на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия.

Авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо ранее говорил, что целевая аудитория "дешевого" айфона — это владельцы устаревшего iPhone 6, которых не привлекают модные функции iPhone 11 вроде многокамерных модулей или Face ID. Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше).

iPhone 9 2020: дизайн и начинка

Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года. Эта модель обладала компактным, 4-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков Touch ID. Смартфон целиком позаимствовал дизайн у предшественника iPhone 5s, но многие его компоненты, включая тыловую камеру, были идентичны iPhone 6s. В конце 2018 года продажи iPhone SE были прекращены. Предполагается, что в этом году Apple применит ту же тактику: новой модели достанется старый дизайн, но начинку в неё установят самую современную.

Концепция "девятки" в представлении авторов YouTube-канала ConceptsiPhone

По информации Куо, iPhone 9 примет облик, схожий с iPhone 8 2017 года — то есть получит стеклянный корпус и 4,7-дюймовый ЖК-дисплей. Вернется и "подбородок" с физической кнопкой "Домой", в которую будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. При этом аппарат оснастят самым современным "железом", в том числе "бионическим" чипом A13 — как у новейших iPhone 11 — и 3 гигабайтами оперативной памяти.

Однако емкость флеш-накопителя "девятки" окажется значительно меньше: покупателям дадут выбрать из 64 и 128 ГБ. Также, вслед за iPhone 8, новинку снабдят всего одной, 12-мегапиксельной основной камерой. Выйдет устройство в трех расцветках: "серый космос", красная и серебристая.

iPhone 9 2020: как будет называться

Единого мнения насчет названия среди аналитиков и инсайдеров нет. Источники агентства Bloomberg обозначают устройство как "iPhone 9", что ставит его в промежуточную позицию между iPhone 8 и iPhone X. Сама Apple, напомним, название iPhone 9 намеренно пропустила (как считается, компания сделала маркетинговый ход в пользу "юбилейного", десятого айфона).

Предполагаемый дизайн аппарата по версии @OnLeaks

При этом Куо уверен, что новинку назовут "iPhone SE 2". Хотя далеко не факт, что в Apple захотят, чтобы новая модель прямо ассоциировалась с 4-дюймовым iPhone SE.

iPhone 9 2020: цена и дата выхода

По предсказаниям экспертов, стоимость "девятки" будет начинаться с $399 — такой же была цена iPhone SE на старте продаж в 2016 году. В США самая доступная актуальная модель смартфона Apple — iPhone 8 с 64 ГБ памяти — продается за $449. Для сравнения, айфоны из последней линейки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — продаются в США за $699-1099.

Предположительно, анонс iPhone 9 намечен на 31 марта. Инсайдеры говорят, что в Apple хотят провести презентацию в любом случае — даже несмотря на сбои в цепочке поставок, вызванные коронавирусом.

iPhone 9 2020: что дальше?

Скорее всего, одним "дешевым" айфоном компания не ограничится, и начнет выпустить такие модели ежегодно. По сведениям MacRumors, Apple уже готовит к релизу на 2021 год укрупненный вариант, который снабдят ЖК-экраном диагональю от 5,5 до 6,1 дюйма и улучшенным датчиком Touch ID. Называться он якобы будет "iPhone SE 2 Plus".