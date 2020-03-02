2 марта 202019:02

Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

В этом месяце компания Apple, как ожидается, представит новый смартфон. Речь идет не об очередном флагмане, а условно "дешевой" модели — преемнице iPhone SE 2016 года. Самые достоверные и убедительные слухи о будущей новинке собрали Вести.Ru.

iPhone 9 2020: зачем он нужен

Мировые продажи айфонов падают — последние модели стали технически совершенны настолько, что у пользователей нет повода ежегодно переходить на новую модель. Этим объясняется сдвиг в стратегии Apple, которая с недавних пор направлена на развитие цифровых услуг, а не продажи самих устройств. Кроме того, многие покупатели просто не могут отдать за телефон свыше $1000 — а именно столько стоят старшие представители последней линейки iPhone 11.

Выпустив "недорогой" айфон, Apple сможет поддержать динамику продаж, привлечь больше подписчиков к цифровым сервисам вроде интернет-кинотеатра Apple TV+ или игр Apple Arcare, а также завоевать лояльную аудиторию на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия.

Авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо ранее говорил, что целевая аудитория "дешевого" айфона — это владельцы устаревшего iPhone 6, которых не привлекают модные функции iPhone 11 вроде многокамерных модулей или Face ID. Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше).

iPhone 9 2020: дизайн и начинка

Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года. Эта модель обладала компактным, 4-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков Touch ID. Смартфон целиком позаимствовал дизайн у предшественника iPhone 5s, но многие его компоненты, включая тыловую камеру, были идентичны iPhone 6s. В конце 2018 года продажи iPhone SE были прекращены. Предполагается, что в этом году Apple применит ту же тактику: новой модели достанется старый дизайн, но начинку в неё установят самую современную.

 

Концепция "девятки" в представлении авторов YouTube-канала ConceptsiPhone

По информации Куо, iPhone 9 примет облик, схожий с iPhone 8 2017 года — то есть получит стеклянный корпус и 4,7-дюймовый ЖК-дисплей. Вернется и "подбородок" с физической кнопкой "Домой", в которую будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. При этом аппарат оснастят самым современным "железом", в том числе "бионическим" чипом A13 — как у новейших iPhone 11 — и 3 гигабайтами оперативной памяти.

Однако емкость флеш-накопителя "девятки" окажется значительно меньше: покупателям дадут выбрать из 64 и 128 ГБ. Также, вслед за iPhone 8, новинку снабдят всего одной, 12-мегапиксельной основной камерой. Выйдет устройство в трех расцветках: "серый космос", красная и серебристая.

iPhone 9 2020: как будет называться

Единого мнения насчет названия среди аналитиков и инсайдеров нет. Источники агентства Bloomberg обозначают устройство как "iPhone 9", что ставит его в промежуточную позицию между iPhone 8 и iPhone X. Сама Apple, напомним, название iPhone 9 намеренно пропустила (как считается, компания сделала маркетинговый ход в пользу "юбилейного", десятого айфона).

Предполагаемый дизайн аппарата по версии @OnLeaks

При этом Куо уверен, что новинку назовут "iPhone SE 2". Хотя далеко не факт, что в Apple захотят, чтобы новая модель прямо ассоциировалась с 4-дюймовым iPhone SE.

iPhone 9 2020: цена и дата выхода

По предсказаниям экспертов, стоимость "девятки" будет начинаться с $399 — такой же была цена iPhone SE на старте продаж в 2016 году. В США самая доступная актуальная модель смартфона Apple — iPhone 8 с 64 ГБ памяти — продается за $449. Для сравнения, айфоны из последней линейки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — продаются в США за $699-1099.

Предположительно, анонс iPhone 9 намечен на 31 марта. Инсайдеры говорят, что в Apple хотят провести презентацию в любом случае — даже несмотря на сбои в цепочке поставок, вызванные коронавирусом.

iPhone 9 2020: что дальше?

Скорее всего, одним "дешевым" айфоном компания не ограничится, и начнет выпустить такие модели ежегодно. По сведениям MacRumors, Apple уже готовит к релизу на 2021 год укрупненный вариант, который снабдят ЖК-экраном диагональю от 5,5 до 6,1 дюйма и улучшенным датчиком Touch ID. Называться он якобы будет "iPhone SE 2 Plus".

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

19:39

На входе в метро у москвичей будут выборочно измерять температуру

16:53

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

16:44

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

16:36

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

16:26

Мужчина отпустил заложников в Маниле после извинений руководства ТЦ

16:18

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

14:18

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В третьей статье Конституции появятся тезисы о Боге

В третьей статье Конституции появятся тезисы о Боге

1 час назад
Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

50 минут назад
Сильный пожар вспыхнул на металлургическом комбинате в Липецке

Сильный пожар вспыхнул на металлургическом комбинате в Липецке

1 час назад
Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

2 часа назад
Собкор ВГТРК Евстигнеев: ситуация в аэропорту Шереметьево спокойная

Собкор ВГТРК Евстигнеев: ситуация в аэропорту Шереметьево спокойная

39 минут назад
Поправки в Конституцию: брак - это союз мужчины и женщины

Поправки в Конституцию: брак - это союз мужчины и женщины

1 час назад
Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

1 час назад
Убийце девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане, вынесли приговор

Убийце девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане, вынесли приговор

43 минуты назад
Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

1 час назад
Российских чиновников заставят быть грамотными

Российских чиновников заставят быть грамотными

1 час назад
В Конституцию внесены поправки о русском народе

В Конституцию внесены поправки о русском народе

1 час назад
Летние каникулы 2020 года под угрозой из-за коронавируса

Летние каникулы 2020 года под угрозой из-за коронавируса

21 минута назад
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

22 часа назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

2 часа назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

4 часа назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

5 часов назад
"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

7 часов назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

11 часов назад
Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

33 минуты назад
Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

1 час назад
Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

1 час назад
Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

2 часа назад
Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

2 часа назад
Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

2 часа назад
Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

2 часа назад
Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

2 часа назад
Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

3 часа назад
За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

3 часа назад
В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

3 часа назад
Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

3 часа назад
Обнаружен первый внеземной белок

Обнаружен первый внеземной белок

3 часа назад
СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

4 часа назад
На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

4 часа назад
Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

4 часа назад
Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

4 часа назад
К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

4 часа назад
Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

5 часов назад
Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

5 часов назад
Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

5 часов назад
Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

5 часов назад
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

5 часов назад
Почему новый коронавирус - это очень серьезно

Почему новый коронавирус - это очень серьезно

6 часов назад
Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

6 часов назад
На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

6 часов назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

6 часов назад
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

6 часов назад
Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

6 часов назад
Южа: столица деревянного кружева

Южа: столица деревянного кружева

7 часов назад
Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

7 часов назад
Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

7 часов назад
Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

7 часов назад
Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

9 часов назад
Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку