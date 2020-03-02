Кубок Гагарина. "Сибирь" повела в серии с "Автомобилистом"

В Екатеринбурге завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Автомобилистом" и новосибирской "Сибирью". Команда Николая Заварухина добилась выездной победы со счетом 2:0.

Первую шайбу в этой встрече забросил финский легионер "Сибири" Юусо Пуустинен. Он отличился на 18-й минуте первого периода. Все оставшееся время хозяева льда пытались пробить Харри Сятери, однако так и не преуспели в этом. Зато гости отличились еще раз: Евгений Чесалин отправил шайбу в пустые ворота.

Вот так Юусо Пуустинен открыл счет шайбам "Сибири" в плей-офф-2020, ну и своим, конечно🙏 pic.twitter.com/WUZL5fFIcv — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 2, 2020

Таким образом, новосибирская команда повела в серии с "Автомобилистом" со счетом 1:0. Следующая игра между ним состоится в Екатеринбурге 4 марта.