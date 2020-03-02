ЧП в Магнитогорске: часть стены дома может упасть на людей

ЧП в Магнитогорске. Как сообщает ГТРК "Южный Урал", произошло обрушение стены старой пятиэтажки. По рассказам местных жителей, часть бетонных конструкций повисла в воздухе и может упасть на людей.

Стена обвалилась на улице Маяковского. Это одна из старейших улиц в городе, расположена в левобережной части Магнитогорска. Кстати, именно здесь в тридцатые годы XX века находился уникальный архитектурный комплекс — так называемый Социалистический городок. Он должен был стать районом-садом для комфортного проживания. В наше время в пострадавшем доме расположено несколько магазинов и других организаций.

Местные жители рассказали в соцсетях, что уже обратились в жилищное управление, так как опасаются проходить рядом с зданием.