Военная полиция РФ вошла в Саракиб

Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

5 февраля 2020 года правительственные войска вернули себе контроль над Саракибом, который является важным населенным пунктом страны в силу того, что расположен на пересечении шоссе Алеппо — Дамаск и Алеппо — Латакия. Контратаки города боевиками организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и протурецкими группировками 11 и 20 февраля были отбиты, при этом было убито более 250 наступавших.

После того, как атаки были поддержаны турецкой артиллерией, 28 февраля сирийские войска отступили из Саракиба и вновь заняли его 2 марта.