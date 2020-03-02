Лувр закрыт, отменяются поездки и рукопожатия: коронавирус зашел в треть стран мира

"Пойте "Боже, храни королеву", пока моете руки" — так министр здравоохранения Британии ответил на вопрос ведущего телешоу: сколько времени стоит проводить у раковины, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Британия, уже без помощи Евросоюза, пытается противостоять угрозе эпидемии. Борис Джонсон обещает в случае ЧС привлечь в больницы даже врачей-пенсионеров.

Несколько часов назад на севере Франции скончались двое пациентов. В Болгарии отменили официальный ритуал празднования годовщины независимости страны. Что происходит в мире?

Двери собора Дуомо полиция открыла ровно в девять утра, предупредив туристов, чтобы те заходили по одному, соблюдали дистанцию в полтора метра, билеты покупали онлайн, чтобы не дышать друг на друга в кассах. Лифт отключен — наверх только пешком.

Открытие собора в Милане должно было стать хорошим знаком — символом борьбы со страхом и паникой. Так планировали в джунте — областном правительстве Ломбардии. Эффект получился смазанным: в тот момент, когда в Дуомо входили первые туристы, пришла новость о том, что джунта в полном составе сдает анализы на коронавирус.

Положительный результат дал анализ советника по экономическим вопросам. Еще неделю назад губернатор объявил, что вирус внутри здания — заболела его помощница. Неловко надевая маску, он объявил что уходит самоизооляцию. Над губернатором подшучивали неделю, пока не поднялась температура у ближайшего соратника. Вирус расползся по всем Апеннинам — он уже на Сардинии и в Риме — полицейский из Помеции плотно поообщался с коллегой с севера. Положительный тест у жены и двух детей — закрыт лицей, где учатся 1200 учеников. Идут проверки в крупнейшем в Риме университет Ла Сапиенца — его посещала старшая дочь. Тесты берут у всех, кто общался с семьей. В оперативном штабе заявляют, что пока справляются, места в больницах есть.

"Нельзя сказать, что сейчас мы готовимся к строительству новых госпиталей или новых медицинских объектов", — рассказал глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Борелли.

Мир продолжает переживать за Папу Римского. Кашляя и тяжело дыша, он все-таки появился в это воскресенье, чтобы прочитать воскресный Анжелус и объявить, что меняет планы — с Курией в город Аричча на традиционные мероприятия и молитвы в честь начала поста он не поедет:

— К сожалению, простуда вынуждает меня в этом году отменить свое участие. Буду следить отсюда за медитацией. Буду с Курией душой!

Европа учится быть менее социальной и контактной — министр МВД отказался жать руку своему канцлеру. Дело, конечно, не в Меркель. Зееховер принципален — недавно он заявил, что отказываться от всех рукопожатий в связи с ситуацией, значит никаких исключений.

Авиакомпании продолжают отменять рейсы. Нет спроса, зато есть страх.

Чехия объявила, что прерывает сообщение полностью в Милан, Болонью, Венецию — там новые случаи заражения. Решено, что этап Кубка мира по биатлону в Нове Место 4-9 марта пройдет без зрителей. Биатлонист Мартен Фуркад в Twitter логично напомнил всем, что ситуация куда сложнее, потому что четырнадцать дней назад все биатлонисты и тренеры были в Италии.

В Париже закрыт Лувр. Это убытки, решение давалось непросто, но во Франции эпидемия.

"Было принято решение собирать в закрытом пространстве более пяти тысяч человек. Нетрудно догадаться, что музей Лувр является как раз замкнутым пространством, в котором собираются более пяти тысяч человек в день", — прокомментировал ситуацию представитель Лувра Кристиан Галани.

Италия переживает за футбол — в календаре решающие матчи серии А, футболистам не нравится играть без поддержки. В марте Лига Европы, Лига чемпионов. За командами "Рома" и "Интер" тиффози хотят лететь. Но в феврале вирус подхватил хорватский болельщик, который побывал в Милане на матче "Аталанта" — "Валенсия". Переносить, отменять или играть при пустых трибунах — решение пока не принято.