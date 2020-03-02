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Коронавирус 18 минут назад

2 марта 202020:39 Илья Филиппов, Салима Зариф

Журналисты ВГТРК первыми побывали в лаборатории, где исследуют коронавирус

Журналисты ВГТРК первыми побывали в лаборатории, где исследуют коронавирус

Роспотребнадзор подтвердил информацию о первом заразившемся коронавирусом COVID-19 в Москве. Речь о россиянине, который неделю назад прилетел из Милана рейсом авиакомпании "Победа". Сейчас врачи экстренно проверяют всех пассажиров, которые летели в том же самолете.

В условиях, когда каждая минута в ожидании результатов анализов кажется пациентам вечностью, а симптомы, напротив, могут проявляться неделями, на первый план выходит оперативность тестирования.

"Мы первые журналисты, которые смогли попасть в петербургскую лабораторию Роспотребнадзора, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию, – рассказала корреспондент ВГТРК Сулима Зариф. – Это лаборатория особо опасных вирусологических исследований, вход сюда запрещен, однако для нас сделали исключение".

Здесь исследуют биоматериалы, взятые у пациентов с подозрением на коронавирус. Сначала пробы поступают в блок для работы с инфицированным материалом, с ними работают эксперты в противочумных костюмах. После сортировки материал подвергается обеззараживанию и направляется на ПЦР-исследование. Для диагностики используют тест-системы – это отечественная разработка, которая недавно прошла сертификацию.

Тест-система – это, по сути, четыре пробирки с реагентами. Теперь, чтобы узнать, болен ли человек, не обязательно отправлять пробы в Новосибирск и дожидаться ответа от лаборатории "Вектор". Анализ с помощью тест-систем делают во всех 85 регионах России. Уже исследовано более 100 тысяч образцов.

"Нагрузки на лабораторию значительно возросли, работа очень интенсивная. Практически каждый день сотрудники уходят домой глубокой ночью", – признался исполняющий обязанности заведующего лабораторией особо опасных и вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга Константин Агапов.

Как и все остальные лаборатории, имеющие дело с коронавирусом, Калининградская работает в усиленном режиме и готова перейти на круглосуточный. Здесь ситуация особая: в Литве подтвержден первый случай заболевания, в Польше 55 человек под подозрением. Коронавирус на пороге.

В Москве исследования для определения коронавируса проводят сразу две лаборатории Роспотребнадзора: "Противочумный центр", а также "Центр гигиены и эпидемиологии".

"Отрицательные результаты выявляются в течение нескольких часов – трех-четырех. На положительный результат требуется более продолжительное время, которое зависит от ситуации. Иногда занимает от двух до трех дней", – рассказала сотрудник микробиологической лаборатории Роспотребнадзора Елена Гусева.

Сертификацию пока прошли только две тест-системы, еще несколько в ожидании разрешительных документов.

В производственных лабораториях пресловутый коронавирус синтезировали искусственно. Вернее, часть его генетической цепочки. "Не паникуйте, – говорят здесь. – Наш организм уже неоднократно сталкивался с корона-вирусами". И этот, SARS-2, он тоже может одолеть.

Здесь же готовят тест-системы, проще – коробочки с тестовым набором для лабораторий. Физически коронавирус для образца из Китая никто не привозил. Его просто прочитали – файл получен от китайских коллег.

"Они расшифровали геном данного вируса и опубликовали его в открытом доступе. Пользуясь этой информацией, мы смогли после определенного биоинформатического анализа подобрать те фрагменты нуклеиновых кислот, которые могут быть использованы в тест-системе", – пояснил руководитель Института репродуктивной генетики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика А.В.Кулакова Дмитрий Трофимов.

Поставка этих тест-систем, по сути, зависит от команды из Минздрава. Ведь там определяют, какие лаборатории допущены к работе с пробами, взятыми у людей.

Тест на коронавирус проводят только если человек прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения, либо контактировал с заболевшими и почувствовал недомогание. В этом случае нужно вызвать врача, который возьмет на анализ мазки из носоглотки. Самостоятельно провериться нельзя, даже платно. Это только добавит работы экспертам, которые и так трудятся до глубокой ночи.

Самолеты, поезда и автобусы международного сообщения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь дополнительно обрабатывают обеззараживающими средствами. Этот автобус недавно прибыл из Таллина. Точно такой же в минувшую среду привез в Эстонию иранца, ставшего первым заболевшим коронавирусом в стране.

"Гражданин Ирана путешествовал из Риги в Таллин на автобусе "Люкс-экспресс". Он сам себе вызвал скорую и оказался больным. Мы узнали об этом на следующий день", – рассказала заместитель гендиректора по эксплуатации компании-перевозчика Татьяна Кошелева.

Теперь мониторы, столики и подлокотники до блеска натирают спиртосодержащими растворами, салон опрыскивают антисептиками. Об опасности коронавируса предупреждают пассажиров поездов: в "Сапсанах" специальные патрули измеряют у пассажиров температуру. Привычными тепловизоры уже стали в аэропортах. Тех, у кого температура повышена, помещают в карантин на две недели. Условие выписки – получение двух отрицательных проб на коронавирус.

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