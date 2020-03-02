2 марта 202021:05 Алексей Конопко

Турецкий гамбит: Эрдоган открыл беженцам границы с ЕС

Турецкий гамбит: Эрдоган открыл беженцам границы с ЕС

Недовольный развитием событий Эрдоган продолжает давить на Евросоюз, руководство которого в полном составе завтра отправится на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком сирийских беженцев. Анкара больше не сдерживает нелегалов. Греческие военные стреляют в воздух и используют водометы. Беженцы кидают камни и жгут покрышки, а их семьи разбивают палаточные лагеря, готовясь обосноваться надолго.

Греческий городок Кастаниес, а с той стороны, за забором, уже турецкий Эдирне. Эти несколько сотен метров нейтральной полосы для мигрантов — путь к заветной цели. Ведь здесь уже Евросоюз, а значит Шенген и никаких границ. Но эту последнюю на пути беженцев греки в этот раз открывать не готова.

За знаком "кирпич" их около тринадцати тысяч. Во всей Турции три с половиной миллиона — такие цифры называет Эрдоган. В ответ на летящие камни полиция стреляет в воздух и распыляет слезоточивый газ.

"Мы дежурим здесь, чтобы оказывать помощь пострадавшим, в первую очередь, правоохранителям. Вчера камнем ранили полицейского. Самые частые травмы в таких ситуациях — ушибы и переломы", — говорит Сократис Деллос, волонтер греческого Красного креста.

А вот — изнанка мигрантского протеста. Заставить ребенка надышаться дымом, показать провокационное видео и пожалуйста: страдающие дети. Кадры для целевой аудитории готовы.

Только за сутки на границе развернули пятнадцать тысяч бегущих в ЕС. На дорогах армейские разъезды, на все иностранные sim-карты власти рассылают СМС с призывом не нарушать границу и закон. Через КПП проходит тяжелая техника.

Жители Кастаниеса потенциальных соседей встречают национальными флагами. Апостолос Пасиос открыл кафе пять лет назад — как раз в разгар предыдущего кризиса.

"Я уже видел это. Я не против беженцев, не против иностранцев или иноверцев. Но так нельзя! Мигранты хотят пройти в Германию через нашу страну, но ведь их нужно кормить, лечить, как-то устраивать!" – возмущается он.

Как говорят местные, именно здесь не очень-то охраняемую в других местах границу мигранты штурмуют потому, что их специально свезли на автобусах.

"Говорят, Эрдоган заявил, что проход будет открыт 72 часа. То есть в течение трех дней люди должны уйти! Они взяли мои деньги, мои вещи, потом пришли сюда и сказали, что я должна добираться вплавь!", — негодует беженка из Камеруна.

Кому не досталось машины, берут лодку. Переправа через пограничный ручей — 96 евро с человека. По морю — на Лесбос и другие острова — пробрались уже около полутысячи беженцев.

Интересно, что сирийцев тут почти нет. Через Турцию бегут из Африки и Афганистана. Но это, обещает президент, только начало. Если Европа не хочет играть по правилам Эрдогана, Европа ответит.

"Скоро к границам с ЕС двинутся миллионы людей. Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен!" – заявил он.

В руководстве Греции ситуацию называют угрозой национальной безопасности. Заявки о предоставлении убежища больше не принимают. А 66 нарушителей, которых поймали только в выходные, уже получили по три с половиной года тюрьмы.

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