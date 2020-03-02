Минтранс: пострадавшие от паводка мосты в Приэльбрусье будут восстановлены

Пострадавшие от паводка мосты в Приэльбрусье будут восстановлены. Речь идет о мостах, ведущих к поселкам Тегенекли, Верхний Баксан и Долине Нарзанов Кабардино-Балкарской Республики. Об этом со ссылкой на министерство транспорта республики передает ГТРК "Ставрополье".

Как известно, в результате сильнейших ливней в августе-сентябре 2018 года в Эльбрусском районе республики была объявлена чрезвычайная ситуация. Строения, а также подходы мостов были разрушены паводком и грунтовыми водами.

Ремонтно-восстановительные работы начнутся в этом году. Планируется завершить их к концу 2020 года, сообщает ведомство. Два из разрушенных мостов через реку Баксан уже отремонтированы. Сейчас проходит процедура заключения госконтракта на проведение всего комплекса работ. Речь идет также об установке защитных ограждений, дорожных знаков в районе работ, нанесении специальной разметки.