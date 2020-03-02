КХЛ утвердила потолок зарплат в 900 миллионов рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в регламенте в части регулирования потолка и пола заработных плат хоккеистов начиная с сезона-2020/2021.

Жесткий потолок заработных плат составит 900 миллионов рублей, тогда как пол зафиксирован на отметке 270 миллионов рублей. Механизм контроля потолка будет реализован на базе Центрального Информационного Бюро КХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, при превышении размера потолка при заявке команды в чемпионат КХЛ – недопуск основной команды до устранения превышения.

При превышении размера жесткого потолка при дозаявке игроков во время Чемпионата КХЛ – недопуск новых игроков до устранения превышения. Сообщается, что в потолок заработных плат не включаются: