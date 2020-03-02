Экс-форвард сборной Англии Старридж отстранен от футбола за нарушение правил о ставках

Бывший нападающий "Ливерпуля и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Накануне 30-летний форвард расторг контракт с "Трабзонспором".

В июле 2019 года англичанин был оштрафован Футбольной ассоциацией лиги на 75 тысяч фунтов стерлингов, а также отстранен от футбола на шесть недель. В ходе следствия было выявлено, что Старридж предоставил брату информацию о своем возможно переходе в "Севилью" и предложил ему сделать ставку на это.

Апелляционная комиссия организации, доказавшая еще два дополнительных эпизода нарушения правил со стороны футболиста, сочла наказание слишком мягким и подала апелляцию. Независимая комиссия согласилась с тем, что изначальные санкции были снисходительными.

Таким образом, наказание экс-форварду "Ливерпуля" и "Челси" было ужесточено. Помимо этого, форвард должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч фунтов стерлингов. Отстранение нападающего будет распространяться на все турниры.

Напомним, Старридж в августе 2019 года на правах свободного агента перешел из "Ливерпуля" в "Трабзонспор", подписав с турецкой командой трехлетнее соглашение. В понедельник, 2 марта, 30-летний форвард расторг контракт с командой.