На Кубани поймали ДПСников-вымогателей, организовавших преступную группировку

В Краснодарском крае в отношении нескольких сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества, а также получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Речь идет о командире отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергее Бочкареве, а также ряде подчиненных ему инспекторов, начальнике ОЭБиПК Михаиле Баканове, бывшем оперуполномоченном по особо важным делам Романе Гриненко и других лицах

По данным следствия, с 2016 по 2020 годы задержанные действовали в составе преступного сообщества на стационарном посту ДПС "Успенский". Сотрудники правоохранительных органов систематически получали взятки за совершение заведомо незаконных действий, в числе которых перевоз товаров и спиртосодержащей продукции.

В рамках следственных мероприятий проведено 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых. Ведомство планирует направить в суд ходатайства об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.