Xiaomi представит очередной потенциальный бестселлер 12 марта

Компания Xiaomi готовится к анонсу линейки флагманских смартфонов Redmi Note 9. Презентация новинок состоится на следующей неделе - в четверг, 12 марта. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Redmi для индийского рынка.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ∎∎∎∎#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ∎∎∎∎



RT and share this EPIC announcement. ∎∎∎∎ #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o