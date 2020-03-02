Один из лучших экспертов Великобритании подтвердил подделку подписей Родченкова

Один из лучших экспертов-подчерковедов Великобритании подтвердил подделку подписей бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

"Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором, – сообщил адвокат российских спортсменок Алексей Панич, слова которого приводит ТАСС. – Мы получили большое количество образцов его подписей – более ста".

По словам Панича, один из лучших английских экспертов-подчерковедов, опыт работы которого составляет более 40 лет, пришел к выводу о поддельности подписей Родченкова.

Напомним, в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжается слушание дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые не согласились с решением МОК и Всемирного антидопингового агентства о дисквалификации и лишении олимпийских наград Сочи-2014. Суд CAS проходит в закрытом режиме.