Поставщиков Apple уличили в использовании принудительного труда

Властей Синьцзян-Уйгурского автономного района - региона Китая с преимущественно мусульманским населением - заподозрили в привлечении уйгуров к принудительному труду. Их заставляют работать на фабриках, которые выпускают продукцию для десятков мировых брендов, включая Apple, Google, Huawei, Lenovo, Xiaomi, а также Bosch, Adidas, Calvin Klein, H&M и Zara.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчет Австралийского института стратегической политики (ASPI). Там говорится, что правительство Китая, преследующее жителей региона по религиозному признаку, в 2017-2019 годах насильно расселило не менее 80 тысяч уйгуров по девяти другим провинциям страны.

С ними заключили обязательные контракты и заставили работать на 27 заводах, связанных с 83 известными брендами. По информации ASPI, мусульманское меньшинство размещают в отдельных общежитиях, проводят с ними идеологическую работу и запрещают проводить религиозные обряды.

На четырех фабриках, производящих компоненты для устройств Apple, в качестве рабочей силы задействованы не менее 2700 уйгуров, свидетельствуют данные Института. Большая часть трудится на предприятиях Foxconn в Чжэнчжоу - городе, в котором собирается свыше половины всех смартфонов Apple.

Один из заводов посетил глава Apple Тим Кук в 2017 году, отметили в ASPI. Фабрика принадлежала компании O-Film и выпускала селфи-камеры, которые устанавливались в iPhone 8 и iPhone X. В пресс-релизе, который O-Film недавно удалила, Кук якобы похвалил партнера за "гуманный подход к сотрудникам".

"Apple стремится к тому, чтобы к каждому в нашей цепочке поставок относились с достоинством и уважением, которого они заслуживают, - прокомментировали ситуацию в Apple. - Мы не ознакомлены с этим докладом, но тесно сотрудничаем со всеми поставщиками, чтобы обеспечить соблюдение наших высоких стандартов".