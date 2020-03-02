Погашен пожар на металлургическом заводе в Липецке

Пожар, возникший в цеху Новолипецкого металлургического комбината - потушен.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по Липецкой области.

Сообщается, что возгорание произошло при выполнении ремонтных работ в цехе динамной стали на реверсивном стане холодной прокатки. Для борьбы с пламенем на место ЧП были направлены 12 спасательных расчетов. Пожару, который охватил территорию в 20 квадратных метров, был присвоен третий номер сложности. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим в России сталелитейным производством.