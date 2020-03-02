2 марта 202022:52 Георгий Подгорный

Тяга к экспериментам: какие "безобидные" опыты могут быть опасны для здоровья

Тяга к экспериментам: какие "безобидные" опыты могут быть опасны для здоровья

На волне московской трагедии с сухим льдом в социальных сетях решили обсудить, какие еще популярные в быту или для развлечений вещи могут быть неочевидно опасны, в том числе смертельно, если при их использовании не соблюдать осторожность. Изначальный пост с соответствующим вопросом был адресован представленным в Twitter химикам и физикам, но откликнулись и рядовые пользователи. Вот, скажем, рекомендация — не ставить в микроволновую печь смесь из меда, соды и масла в пластиковой посуде, поскольку получается горючая масса, что-то вроде напалма. Или еще совет — не есть продукты с плесенью, за исключением специальных сыров. Хотя последнее и так, вроде бы, должно быть всем понятно. А вышеупомянутая история с микроволновкой из разряда экспериментов, когда слишком уж многое должно случайно совпасть, в то время как по-настоящему серьезный и, опять же, опасный подвох там, где его меньше всего ждешь.

Мука, которая огнеопасна и может взорваться, либо простая вода, которую плеснули на сковородку с разогретым подсолнечным маслом — путь к пожару в доме. Это невероятно очевидное и, тем не менее, для многих неизвестное. Но тяга к экспериментам сильней, если речь о более сложных вещах, подсмотренных в Сети.

"В первую очередь они должны понимать, с чем работают, должны знать полностью все о том веществе. На одну секунду, если мы опускаем ручку в жидкий азот, с ней ничего не произойдет. За счет того, что жидкий азот быстро испаряется и переходит в пар, мы сразу не обжигаемся. Если опустить руку на две, на три секунды, то будет опасный ожог. Он бывает не только от горячего, но и от очень холодного", — рассказал фокусник, иллюзионист, организатор химического шоу Борис Запоточный.

Если говорить об опытах с холодным... На первый взгляд безобидные соль и лед — задача зажать в руке и продержать несколько минут. Такой своего рода челлендж также гулял по сети. В итоге это верный путь получить ожоги второй степени. После того, как соль вступает в реакцию со льдом, температура второго серьезно понижается.

"Никогда нет гарантии, что никто не засунет кошку в микроволновку, чтобы ее просушить. Микроволновое излучение проникает внутрь тела и поглощается водой внутри этого тела. Грубо говоря, внутри все вскипает, разогревается точно также, как и снаружи", — сообщил руководитель проектов компании-разработчика научного оборудования Денис Жилин.

В сети появились самые разнообразные советы об опасности тех или иных вещей. Вот пишут, что грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. Эти ферменты разрушают некоторые лекарства и можно даже получить передозировку.

"Грейпфрут можно употреблять как хочется, особой опасности он в себе не несет, а вот если пить клюквенный сок и при этом принимать препараты для потенции, может произойти ровно обратный эффект. Нет совместимости между снотворными и алкоголем. Женщина в алкогольном опьянении не могла уснуть или плохо, тревожно себя чувствовала. Она выпила то ли две, то ли три таблетки и все", — прокомментировала ситуацию врач-терапевт Екатерина Заика.

Помимо сочетания таблеток с алкоголем, что тоже казалось бы очевидно рискованной затеей, опасность могут таить в себе даже свежевыжатые соки. Три яблочных фреша как угроза для здоровья.

"Если выпить три яблочных фреша или какой-нибудь концентрированный сок, это может вызвать стопроцентные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это может быть критично для людей, у которых есть проблемы воспалительного характера", — рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. 

Охота повторить как некий тренд Instagram, особенно TikTok и YouTube. Челлендж, который буквально переводится как "раскроши голову", один из тех, который не иначе как травматичный. Выглядит он так: три человека, сперва прыгают те, кто по бокам, потом они делают подсечку тому, кто по центру. Итог — жесткий удар об пол.

Повторяют за друг другом и с разным успехом не только прыжки, но и химические реакции. Вопрос блогеру-физику: как не навлечь беду, когда за профессионалом тянутся неофиты.

"Использование химических реактивов и каких-то высоких значений, величин, напряжений, давлений может быть опасно. Об этом нужно сказать. Все условия предусмотреть сложно, но если хоть одно из них существует и приводит к какой-нибудь опасности — это разумеется нужно сказать", — прокомментировал ситуацию физик, блогер Дмитрий Побединский.

Не нужно сложных физических экспериментов — были случаи, когда девушка взяла с собой в ванну телефон, поставила его на зарядку, затем уронила в воду. В результате летальный исход.

Количество опасностей, о которых сегодня пишут, такое, что, мол, из дома не выходи. Да и дома, получается, находиться страшно. Но не стоит драматизировать — не надо заведомо совершать необдуманных поступков или кому-то подражать.

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