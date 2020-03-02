Плей-офф КХЛ. "Ак Барс" переиграл "Нефтехимик" повел в серии

В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней "Татнефть-арены" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

У победителей встречи дубль оформил Мэтт Фрэттин (8-я, 55-я минуты) и по разу отличились Эмиль Галимов (13) и Михаил Глухов (42), а у гостей единственную шайбу забросил Марат Хайруллин (15).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу казанцев. Вторая игра противостояния состоится в среду, 4 марта и пройдет в Казани. После этого команды продолжат играть в Нижнекамске (6 марта, 8 марта).