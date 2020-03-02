ЦСКА забросил три безответные шайбы в ворота "Торпедо" на старте плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА на льду домашней арены обыграли нижегородское "Торпедо" со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей встречи голами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей, забившие на 5-й, 8-й и 24-й минутах соответственно. Нападающий Кирилл Капризов записал на свой счет две результативные передачи.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Вторая игра противостояние состоится в среду, 4 марта, и пройдет в Москве. После этого серия продолжится в Нижнем Новгороде (6 марта и 8 марта).