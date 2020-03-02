Экзитпол: на парламентских выборах в Израиле побеждает партия Нетаньяху

По данным первого экзитпола на парламентских выборах в Израиле побеждает партия Нетаньяху "Ликуд". Она получает в кнессете 37 мест из 120. Блок центристов "Кахоль-Лаван", возглавляемый экс-главой генштаба Бени Ганцем получают 33 места.

Выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле 2 марта. Избирательные участки закрылись менее часа назад, передает ТАСС.