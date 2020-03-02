Кубок Гагарина. "Динамо" обыграло "Спартак" в первом матче серии

В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на домашнем льду обыграло столичный "Спартак" со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

У победителей встречи дубль оформил Андре Петерссон (34-я, 38-я минуты) и по разу отличились Дмитрий Яшкин (3), Михал Чайковски (42) и Владимир Брюквин (60), а у гостей единственную шайбу забросил Анатолий Никонцев (57).

Стоит отметить, хоккеисты обеих команд в сумме набрали 125 минут штрафа. Самые большие штрафы получили спартаковец Максим Гончаров и динамовец Игорь Полыгалов – до конца игры.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "бело-голубых". Вторая игра противостояние состоится в среду, 4 марта. Третий матч пройдет 6 марта, четвертый – 8 марта.