Минобороны Турции: при артобстреле в Идлибе погиб один турецкий военный

В Идлибе во время артобстрела со стороны армии САР один турецкий военный погиб и один получил ранения. Такие данные сообщает министерство обороны Турции.

Как отмечается в сообщении, цели сирийской армии, обнаруженные в этом районе, подверглись немедленному обстрелу и уничтожены.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тархир аш-Шам" (запрещена в России) начали наступление на позиции правительственных войск Сирии. Сирийские военные открыли ответный огонь. По данным Министерства обороны РФ, под обстрел попали также и турецкие военные, которые не должны были находиться в регионе.

В результате инцидента 34 турецких военных погибли, более 30 человек были ранены, напоминает РИА Новости. После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих, Россия приняла меры для полного прекращения огня войсками Сирии. Погибших и раненых переправили на территорию Турецкой Республики. Как отметили в Министерстве обороны РФ, российская авиация в данном районе не использовалась.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила несколько ключевых обязательств, чтобы решить проблемы вокруг Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что Турецкая Республика выполнила все взятые на себя обязательства по Идлибу.