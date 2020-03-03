В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека

В Воронеже врачи поместили в больницу с подозрением на коронавирус COVID-19 четырех человек. Двое из них вернулись из Италии, еще двое — семейная пара — прилетели из Ирана. Предварительные результаты анализов отрицательные. Но будут дополнительные исследования, передает телеканал "Россия 24".

Ранее в больницу отправили восемь человек, вернувшихся из Китая. Все они были с признаками ОРВИ. Заболевание у пациентов не подтвердилось, и их выписали.