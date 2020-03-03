Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.

Сайт в Instagram опубликовал символическую сборную футболистов, которые работают с португальским агентом Жорже Мендешом и отметил на картинке всех игроков, кроме Роналду, стоимость которого была оценена в 75 миллионов евро.

"Мы не смогли добавить тег к Роналду, потому он заблокировал нас, увидев свою стоимость" – написал Transfermarkt в комментариях к посту.

Напомним, Роналду в 2009 году перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" за 94 миллиона евро, а в 2018 году перебрался в итальянскую команду за 117 миллионов евро.

Криштиану в составе "Ювентуса" в текущем сезоне принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал три результативных передачи. Также на его счету 164 матча и 99 голов за сборную Португалии.