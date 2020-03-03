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3 марта 202001:29 Руслан Слепцов

"Развитие событий может быть еще хуже": СМИ – о новом миграционном кризисе

"Развитие событий может быть еще хуже": СМИ – о новом миграционном кризисе

На греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, высадились сотни мигрантов. Они приплыли на лодках с побережья Турции. Ранее,после обострения ситуации в сирийском Идлибе, Турецкая Республика заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. Что пишут про новый миграционный кризис европейские и турецкие издания?

Издание Der Spiegel констатирует – Европейский союз не использовал время, чтобы подготовиться к повторению миграционного кризиса 2015 года. И нынешняя ситуация напоминает панику. Der Spiegel прогнозирует – развитие событий может быть еще хуже. Поэтому для Евросоюза пришла пора проснуться и разработать концепцию устойчивой миграции — то есть предоставление убежища только тем, кто действительно в нем нуждается, и контроль за интеграцией беженцев в европейское общество.

Газета Focus предлагает варианты разрешения кризиса — закрыть границы, принять беженцев или оказать финансовую помощь Турции — и гадает, какой из них выберет Евросоюз.

Die Welt считает, что новый миграционный кризис может привести к внутренним проблемам в Европейском союзе, а именно – к приходу популистов и усилению правых сил. В том числе партии "Альтернатива для Германии".

Афинско-Македонское агентство новостей – государственное издание Греции — пишет, что страна имеет конституционное обязательство защищать свои границы и сохранять свою целостность. Для этого правительство готово использовать любые меры, в том числе военные. Агентство отмечает: границы Греции – это и внешние границы Евросоюза, их защита отвечает интересам всех государств ЕС. Новый миграционный кризис представляет исключительную угрозу национальной безопасности страны. Поэтому те, кто незаконно въезжает на территорию Греции, будут арестованы и переведены в специальные центры.

А вот турецкие издания предсказуемо критикуют власти Греции за жесткое обращение с мигрантами. Cumhuriyet пишет: жесткие действия греческих властей должны быть немедленно прекращены. Людям необходимо оказать гуманитарную помощь. Европейский союз должен принять срочные меры для принятия и интеграции беженцев.

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