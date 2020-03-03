Поручения Путина: средства на строительство жилья и проверка чиновников на грамотность

Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на жилищное строительство в регионах. Также президент потребовал создать единую систему мониторинга за выполнением нацпроектов, передает телеканал "Россия 24".

Также президент поручил до 15 сентября внести в Госдуму законопроект о контроле над грамотностью при использовании русского языка как государственного. В том числе это будет касаться и чиновников. Также будет проведена экспертиза словарей и справочников.