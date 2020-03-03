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3 марта 202002:24

Столкновения на границе Греции - новая угроза для ЕС

Global Look Press

Европейские лидеры сталкиваются с целым рядом проблем: от новой напряженности на границе с Грецией до торговых переговоров с Великобританией и внутренних разногласий по поводу денег. И все это в то время, когда волна коронавируса накрывает блок из 27 членов и подпитывает страхи перед экономическим спадом.

«Это одна из тех ситуаций, когда каждый должен и может надеяться, что творческий потенциал, энергия и солидарность расширятся, чтобы была возможность выстоять в этой ситуации», — заявил в понедельник Эрик Джонс, профессор в Университете Джонса Хопкинса.

Во вторник лидеры трех ведущих европейских институтов направятся в Грецию, чтобы посетить границу с Турцией, куда с пятницы прибывают мигранты в надежде пересечь территорию ЕС. В субботу греческая полиция выпустила слезоточивый газ по мигрантам, которые требовали въезда в страну и швыряли камни, выкрикивая ругательства.

Напряженность на границе началась после того, как Турция решила прекратить действие предыдущего соглашения с европейскими странами и позволить беженцам, спасающимся от войны, приехать в Европу. Турция утверждает, что достигла предела, когда почти 4 млн беженцев прибыли из Сирии, Афганистана и других пострадавших от войны мест. Также она обвиняет ЕС в том, что он не поддерживает свои войска в Сирии.

Эта проблема очень важна в Европе, она возвращает к воспоминаниям о 2015 годе, когда в Грецию прибыло более 1 млн человек. В то время некоторые страны ЕС неохотно соглашались на перераспределение мигрантов. Эта тема активно использовалась антииммиграционными партиями в регионе и партиями евроскептиков.

«Риск частичного повторения кризиса мигрантов 2015–2016 годов вызовет тревогу в ЕС», — сказал в понедельник главный экономист банка Беренберг Хольгер Шмидинг. «Серьезный новый поток мигрантов, который маловероятен на данном этапе, может снова усилить поддержку настроенных против ЕС правых в Европе», — добавил он.

Маттео Сальвини, один из самых известных антииммиграционных политиков в Европе, прокомментировал последние эпизоды на границе с Грецией: «Серьезный ЕС защитит свои границы, мы рискуем столкнуться с катастрофой».

Отсутствие лидерства в ЕС

В дополнение к напряженности на границе с Грецией, в понедельник ЕС начал свои первые переговоры с Великобританией по поводу будущих торговых связей. Ожидается, что переговоры будут трудными, учитывая, насколько далеки обе стороны друг от друга на этой стадии.

Между тем европейские лидеры пока не могут договориться о том, как финансировать и расходовать следующий бюджет ЕС. Это общая корзина финансирования проектов в 27 странах. Некоторые аналитики говорят, что если лидеры не справятся с этими переговорами, усилятся антиевропейские настроения в различных европейских государствах.

«Есть надежда, что Европа и Запад придут на помощь Турции, но я бы не стал делать ставку на это, учитывая отсутствие лидерства в Европе, сфокусированное внимание на дебатах по Brexit и бюджете ЕС и на том факте, что у президента Турции Эрдогана теперь мало союзников в Европе», — заявил в пятницу Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management.

В то же время в понедельник в ЕС отмечен рост заболевания коронавирусом. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, в 18 из 27 стран ЕС подтверждено 2100 случаев заражения этим вирусом.

В связи с распространением коронавируса банк Беренберг заявил, что «для компаний, которым нужен год дохода, чтобы получить прибыль или выйти на уровень безубыточности, перспектива потерянного дохода в течение месяца, пока они продолжают выплачивать заработную плату, это серьезная проблема».

Дополнительное давление на европейскую экономику возникает на фоне опасений по поводу темпов роста в регионе, а именно в Германии — его крупнейшей экономике. В понедельник ОЭСР понизила прогнозы роста для еврозоны до 0,8% с 1,1% в 2020 году.

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