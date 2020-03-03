Теннис. Вихлянцева и Звонарева вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллс

Российская теннисистка, 125-я ракетка мира Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в американском Индиан-Уэллс в трех сетах обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В параллельной встрече другая россиянка Вера Звонарева (№319 в рейтинге WTA) за один час пять минут обыграла китаянку Ван Сю (№106) – 6:4, 6:1.

Таким образом, российские теннисистки вышли в 1/16 финала турнира. Вихлянцевой во втором круге будет противостоять американка Джессика Пегула (№78), а Звонаревой – австралийка Саманта Стосур (95).