Наместников с передачи Ничушкина забросил первую шайбу за "Колорадо". Видео

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Владислав Наместников отметился шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".

Форвард сделал счет в игре 1:1, забив с передач Райана Грейвза и Валерия Ничушкина на 13-й минуте первого периода. Для 27-летнего нападающего эта шайба стала первой в составе "лавин".

Теперь на счету российского форварда 27 (14+13) очков в 60 играх сезона и 185 (80+105) очков в 420 матчах лиги.

Напомним, 24 февраля "Оттава" обменяла Наместников в "Эвеланш". Канадский клуб получил за россиянина выбор в четвертом раунде драфта-2021.