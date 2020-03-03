Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud. По информации “Коммерсанта”, компании запускают решение SberCloud.Advanced.

Российская сторона закупила для этого серверное оборудование и программное обеспечение у китайского партнера. Их эксплуатацию, поддержку, обеспечение безопасности и мониторинг она будет осуществлять самостоятельно. Сколько партнеры вложат в проект — пока не раскрывается.

Huawei вышла на российский рынок облачных услуг в начале 2019 года. Тогда компания арендовала 500 стойко-мест в московских дата-центрах 3Data, IXcellerate и DataPro, предположительно (по версии “Коммерсанта”) вложив в проект несколько десятков миллионов долларов. Теперь партнером совместного проекта выступит IXcellerate, с которым по словам одного из собеседников издания, китайский гигант заключил контракт на несколько лет.

Угроза санкций — не единственная причина создания нового альянса. Как отмечают источники издания, такое сотрудничество явно расширяет возможности обеих сторон. В частности, Huawei сможет благодаря многочисленной клиентской базе Сбербанка войти во все сегменты российского бизнеса. А SberCloud усилит позиции на рынке, составив конкуренцию не только отечественным Mail.ru Cloud и Yandex Cloud, но и претендуя на часть пользователей глобальных облачных сервисов Google, Microsoft и Amazon Web Services.

Экспансия Huawei за пределами Поднебесной набирает обороты сразу по нескольким направлениям. Так 28 февраля глава китайского технологического гиганта Лян Хуа сообщил о том, что компания построит во Франции первый за пределами Китая завод для производства мобильных антенн для сетей 4G и 5G. Первоначальные инвестиции в проект составят €200 миллионов.

Крупные вложения и создание рабочих мест в европейской стране позволят шэнчьженьской компании упрочить свое положение в Старом Свете, где она борется за участие в строительстве сетей пятого поколения, вопреки стараниям Вашингтона.