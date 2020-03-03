Снявшийся с выборов Буттиджич поддержал демократа Байдена

Пит Буттиджич – бывший мэр Саут-Бенда (США, штат Индиана) снялся с президентской гонки. Он выступил в поддержку демократа Джо Байдена.

Буттиджич и Байден совместно выступили в Далласе на митинге в поддержку бывшего вице-президента, передает РИА Новости. Буттиджич во время своей речи рассказал, что, когда он баллотировался в президенты, ему "дали понять": победить Трампа и сплотить страну важнее, чем выиграть. Именно поэтому он и намерен поддержать Байдена.

Байден признался, что благодарен за эти слова поддержки. "Невероятно честный парень, — написал он в Facebook. — У него столько же морального мужества, сколько и физического. Добро пожаловать в команду, мэр Пит".

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Праймериз кандидатов от демократов проходят с февраля по июнь. Победителя, который и станет главным конкурентом Трампа, определят на партийном съезде, напоминает РИА Новости.