Госдеп взялся за китайских журналистов

Вашингтон резко сокращает число китайцев, которым разрешено работать в американских бюро крупных китайских государственных СМИ, в ответ на “преследование и запугивание” Пекином американских журналистов.

“Наша цель — взаимность”, — заявил госсекретарь США Майкл Помпео, — “Как и в других областях американо-китайских отношений, мы стремимся создать давно назревшие равные условия. Мы надеемся, что эти действия побудят Пекин принять более справедливый и взаимный подход к нашей и другой иностранной прессе в Китае”.

Действия Госдепа — реакция на отмену Пекином виз трех репортеров Wall Street Journal в феврале. А произошло это после того, как издание отказалось извиняться за авторские колонки. В заголовке одной из них Пекин усмотрел отсылку к XVIII и XIX векам, когда Поднебесная часто находилась под гнетом иностранных государств.

Правда, американские официальные лица, заявили, что не считают инцидент с журналом главной причиной новых ограничений.

Действия американских властей, о которых было объявлено 2 марта, направлены на 5 организаций, которые администрация Трампа считает пропагандистским оружием китайского правительства. Ограничения, как ожидается, сократят число их китайских сотрудников, базирующихся в США, с нынешних 160 примерно до 100.

“Институт кадрового ограничения”, как назвал эти меры Госдепартамент, распространяется на государственное информационное агентство Синьхуа, китайскую глобальную телевизионную сеть (CGTN), китайское Радио International, China Daily и Hai Tian Development USA.